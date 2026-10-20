S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 20.10.2016 wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Western Digital-Papier bei 40.11 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Western Digital-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 249.298 Western Digital-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 87’805.33 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 19.10.2026 auf 352.21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 778.05 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Western Digital einen Börsenwert von 124.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch