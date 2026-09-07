S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 461.86 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.165 West Pharmaceutical Services-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 736.09 USD, da sich der Wert einer West Pharmaceutical Services-Aktie am 04.09.2026 auf 339.97 USD belief. Mit einer Performance von -26.39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

West Pharmaceutical Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch