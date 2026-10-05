West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein West Pharmaceutical Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in West Pharmaceutical Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 05.10.2021 wurde das West Pharmaceutical Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 413.48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.185 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 8’827.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364.98 USD belief. Mit einer Performance von -11.73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von West Pharmaceutical Services belief sich jüngst auf 25.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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