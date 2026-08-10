S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit West Pharmaceutical Services-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die West Pharmaceutical Services-Aktie bei 425.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.235 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des West Pharmaceutical Services-Papiers auf 354.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.69 Prozent verringert.

West Pharmaceutical Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch