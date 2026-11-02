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|West Pharmaceutical Services-Anlage unter der Lupe
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in West Pharmaceutical Services-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag 438.03 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.228 West Pharmaceutical Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94.20 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Anteils am 30.10.2026 auf 412.62 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5.80 Prozent gleich.
Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 28.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.
Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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