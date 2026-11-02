S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag 438.03 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.228 West Pharmaceutical Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94.20 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Anteils am 30.10.2026 auf 412.62 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5.80 Prozent gleich.

Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 28.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch