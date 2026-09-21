S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem West Pharmaceutical Services-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die West Pharmaceutical Services-Anteile bei 254.85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.392 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 362.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142.17 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 142.17 USD, was einer positiven Performance von 42.17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 25.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch