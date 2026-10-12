West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in West Pharmaceutical Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die West Pharmaceutical Services-Aktie bei 73.95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.352 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 494.93 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Papiers am 09.10.2026 auf 366.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 394.93 Prozent angewachsen.
Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 25.68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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