S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein West Pharmaceutical Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 16.11.2025 wurde die West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das West Pharmaceutical Services-Papier bei 261.36 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.261 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des West Pharmaceutical Services-Papiers auf 416.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’932.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.33 Prozent gesteigert.

West Pharmaceutical Services war somit zuletzt am Markt 28.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch