S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein West Pharmaceutical Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.08.2016 wurden West Pharmaceutical Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 80.12 USD. Bei einem West Pharmaceutical Services-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.481 West Pharmaceutical Services-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 4’361.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 349.42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 336.12 Prozent.

Der Marktwert von West Pharmaceutical Services betrug jüngst 24.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch