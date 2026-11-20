Am 20.11.2025 wurde die Welltower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Welltower-Anteile bei 197.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.061 Welltower-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1’230.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243.19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.08 Prozent angezogen.

Insgesamt war Welltower zuletzt 181.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch