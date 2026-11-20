|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Welltower-Investment gewesen.
Am 20.11.2025 wurde die Welltower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Welltower-Anteile bei 197.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.061 Welltower-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1’230.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243.19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.08 Prozent angezogen.
Insgesamt war Welltower zuletzt 181.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
20.11.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.10.26
|Ausblick: Welltower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Welltower Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.