Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Welltower-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2016 wurde das Welltower-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Welltower-Aktie bei 69.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, hätte er nun 144.030 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’793.75 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 15.10.2026 auf 234.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237.94 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Welltower einen Börsenwert von 167.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Welltower-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Welltower Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.