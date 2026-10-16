S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.10.2016 wurde das Welltower-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Welltower-Aktie bei 69.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, hätte er nun 144.030 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’793.75 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 15.10.2026 auf 234.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237.94 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Welltower einen Börsenwert von 167.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch