Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 11.09.2021 wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Welltower-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86.68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.154 Welltower-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271.93 USD, da sich der Wert einer Welltower-Aktie am 10.09.2026 auf 235.71 USD belief. Damit wäre die Investition um 171.93 Prozent gestiegen.
Welltower erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 170.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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