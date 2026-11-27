Heute vor 3 Jahren wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Welltower-Aktie an diesem Tag bei 90.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Welltower-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110.963 Welltower-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (246.18 USD), wäre die Investition nun 27’316.91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 173.17 Prozent gleich.

Am Markt war Welltower jüngst 180.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch