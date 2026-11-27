|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Welltower-Investment
|
27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Welltower-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Welltower-Aktie an diesem Tag bei 90.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Welltower-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110.963 Welltower-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (246.18 USD), wäre die Investition nun 27’316.91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 173.17 Prozent gleich.
Am Markt war Welltower jüngst 180.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
27.11.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.10.26
|Ausblick: Welltower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Welltower Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.