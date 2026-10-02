Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Welltower-Investment verdienen können.
Am 02.10.2023 wurde das Welltower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Welltower-Anteile bei 81.73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Welltower-Aktie investierten, hätten nun 1.224 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 226.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277.67 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 177.67 Prozent gleich.
Welltower wurde am Markt mit 166.22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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