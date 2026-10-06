Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’569 0.6%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’247 0.0%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 100.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wells Fargo-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Wells Fargo
67.89 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47.87 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wells Fargo-Aktie investiert, befänden sich nun 20.890 Wells Fargo-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’701.27 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 05.10.2026 auf 81.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70.13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich jüngst auf 246.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten