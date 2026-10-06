S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47.87 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wells Fargo-Aktie investiert, befänden sich nun 20.890 Wells Fargo-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’701.27 USD, da sich der Wert eines Wells Fargo-Anteils am 05.10.2026 auf 81.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70.13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wells Fargo belief sich jüngst auf 246.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch