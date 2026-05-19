Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
19.05.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wells Fargo-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Wells Fargo-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Wells Fargo-Papier bei 46.17 USD. Bei einem Wells Fargo-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216.591 Wells Fargo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 16’107.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.37 USD belief. Damit wäre die Investition 61.08 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Wells Fargo zuletzt 224.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!