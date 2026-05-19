S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Wells Fargo-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Wells Fargo-Papier bei 46.17 USD. Bei einem Wells Fargo-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216.591 Wells Fargo-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 16’107.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.37 USD belief. Damit wäre die Investition 61.08 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Wells Fargo zuletzt 224.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch