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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wells Fargo-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde die Wells Fargo-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Wells Fargo-Papiers betrug an diesem Tag 83.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.988 Wells Fargo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 84.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’017.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.70 Prozent vermehrt.
Wells Fargo wurde am Markt mit 258.07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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