Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50.66 USD wert. Bei einem Wells Fargo-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 197.394 Wells Fargo-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 87.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’275.96 USD wert. Mit einer Performance von +72.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Wells Fargo belief sich zuletzt auf 263.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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