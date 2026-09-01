Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Wells Fargo-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41.65 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Wells Fargo-Aktie investierten, hätten nun 240.096 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 86.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’741.90 USD wert. Das entspricht einem Plus von 107.42 Prozent.
Jüngst verzeichnete Wells Fargo eine Marktkapitalisierung von 262.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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