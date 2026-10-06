S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.240 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125.64 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 05.10.2026 auf 101.30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25.64 Prozent vermehrt.

WEC Energy Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch