WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.08.2023 wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie betrug an diesem Tag 86.77 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.525 WEC Energy Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WEC Energy Group-Papiers auf 106.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’223.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.30 Prozent zugenommen.
WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 35.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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