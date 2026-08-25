S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61.25 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.633 WEC Energy Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 107.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75.64 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch