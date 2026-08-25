WEC Energy Group Aktie 28613477 / US92939U1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|WEC Energy Group-Anlage im Blick
|
25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61.25 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.633 WEC Energy Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 107.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75.64 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu WEC Energy Group Inc
Analysen zu WEC Energy Group Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.