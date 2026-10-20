S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der WEC Energy Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie betrug an diesem Tag 58.06 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hat, hat nun 172.236 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’429.21 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 19.10.2026 auf 107.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84.29 Prozent vermehrt.

Der WEC Energy Group-Wert an der Börse wurde auf 35.44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch