S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit WEC Energy Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62.81 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.921 Anteile im Depot. Die gehaltenen WEC Energy Group-Anteile wären am 21.09.2026 1’647.51 USD wert, da der Schlussstand 103.48 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64.75 Prozent angezogen.

WEC Energy Group wurde am Markt mit 33.60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch