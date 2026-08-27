Waters Aktie 112574 / US9418481035
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Waters eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Waters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Waters-Anteile bei 407.35 USD. Bei einem Waters-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.245 Waters-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Waters-Papiers auf 414.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.67 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Waters belief sich zuletzt auf 40.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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