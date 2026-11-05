S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Waters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 371.97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.688 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 467.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’257.09 USD wert. Mit einer Performance von +25.71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Waters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch