S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2016 wurden Waters-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Waters-Anteile bei 139.81 USD. Bei einem Waters-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.715 Waters-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 341.09 USD, da sich der Wert eines Waters-Papiers am 28.10.2026 auf 476.88 USD belief. Damit wäre die Investition 241.09 Prozent mehr wert.

Am Markt war Waters jüngst 46.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch