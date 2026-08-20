Waters Aktie 112574 / US9418481035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Waters-Investmentbeispiel
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Waters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Waters-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 270.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.037 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 415.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15’401.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.01 Prozent zugenommen.
Waters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39.40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waters-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Waters Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.