S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Waters-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 270.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.037 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 415.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15’401.48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.01 Prozent zugenommen.

Waters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39.40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch