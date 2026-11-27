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|Rentables Waste Management-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Waste Management-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Waste Management-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 163.47 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Waste Management-Aktie investierten, hätten nun 6.117 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’512.75 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Papiers am 25.11.2026 auf 247.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.28 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Waste Management eine Börsenbewertung in Höhe von 98.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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