S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 155.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Waste Management-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.435 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’426.77 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Anteils am 03.09.2026 auf 221.72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.68 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Waste Management betrug jüngst 87.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch