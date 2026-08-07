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Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098

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Profitables Waste Management-Investment? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waste Management-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Waste Management-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Waste Management
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Vor 5 Jahren wurde die Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Waste Management-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 147.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Waste Management-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.676 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154.90 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Anteils am 06.08.2026 auf 229.01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.90 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Waste Management betrug jüngst 89.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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