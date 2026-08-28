Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Waste Management-Einstieg?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waste Management-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Waste Management-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Waste Management-Aktie bei 157.94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Waste Management-Aktie investierten, hätten nun 0.633 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 217.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.88 Prozent gesteigert.
Am Markt war Waste Management jüngst 88.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!