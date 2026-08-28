S&P 500-Wert Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waste Management-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Waste Management-Aktie bei 157.94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Waste Management-Aktie investierten, hätten nun 0.633 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Waste Management-Papiers auf 217.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.88 Prozent gesteigert.

Am Markt war Waste Management jüngst 88.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch