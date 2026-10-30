S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Wabtec-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Wabtec-Papiers betrug an diesem Tag 105.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.948 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 270.57 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 29.10.2026 auf 285.56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 170.57 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich zuletzt auf 47.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch