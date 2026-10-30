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|Wabtec-Investition im Blick
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Wabtec eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Wabtec-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Wabtec-Papiers betrug an diesem Tag 105.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.948 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 270.57 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 29.10.2026 auf 285.56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 170.57 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Wabtec belief sich zuletzt auf 47.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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