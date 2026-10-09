S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.10.2021 wurden Wabtec-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Wabtec-Aktie 89.67 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Wabtec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.115 Wabtec-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 313.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 213.15 Prozent vermehrt.

Wabtec wurde am Markt mit 47.58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch