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|Rentabler Wabtec-Einstieg?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Wabtec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Wabtec-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 196.95 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Wabtec-Aktie investiert hat, hat nun 50.774 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 276.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’037.57 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’037.57 USD, was einer positiven Performance von 40.38 Prozent entspricht.
Wabtec war somit zuletzt am Markt 48.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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