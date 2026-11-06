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|Wabtec-Investmentbeispiel
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Wabtec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 94.21 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.615 Wabtec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’955.95 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Anteils am 05.11.2026 auf 278.48 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 195.59 Prozent angezogen.
Wabtec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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