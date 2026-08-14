S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Wabtec-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 88.91 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11.247 Wabtec-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’351.48 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 13.08.2026 auf 297.98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 235.15 Prozent vermehrt.

Wabtec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch