Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Wabtec-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wabtec-Aktie bei 105.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95.021 Wabtec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’350.82 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 01.10.2026 auf 287.84 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 173.51 Prozent.
Alle Wabtec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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