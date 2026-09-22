S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das W R Berkley-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das W R Berkley-Papier bei 73.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136.221 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’370.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch