Heute vor 1 Jahr wurden Trades der W R Berkley-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das W R Berkley-Papier bei 77.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.970 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen W R Berkley-Anteile wären am 16.11.2026 1’018.42 USD wert, da der Schlussstand 78.52 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 1.84 Prozent.

W R Berkley wurde am Markt mit 28.74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch