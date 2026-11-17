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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in W R Berkley-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der W R Berkley-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das W R Berkley-Papier bei 77.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.970 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen W R Berkley-Anteile wären am 16.11.2026 1’018.42 USD wert, da der Schlussstand 78.52 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 1.84 Prozent.
W R Berkley wurde am Markt mit 28.74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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