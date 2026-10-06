S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor 5 Jahren verdient

Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die W R Berkley-Aktie bei 34.06 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 29.362 W R Berkley-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (69.77 USD), wäre die Investition nun 2’048.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 104.86 Prozent vermehrt.

W R Berkley war somit zuletzt am Markt 25.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch