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W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029

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Rentable W R Berkley-Investition? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in W R Berkley von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in W R Berkley-Aktien gewesen.

W. R. Berkley
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Die W R Berkley-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die W R Berkley-Aktie bei 34.06 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 29.362 W R Berkley-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (69.77 USD), wäre die Investition nun 2’048.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 104.86 Prozent vermehrt.

W R Berkley war somit zuletzt am Markt 25.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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