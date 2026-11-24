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|W R Berkley-Anlage unter der Lupe
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen W R Berkley-Einstiegs gewesen.
Am 24.11.2023 wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47.89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 208.826 W R Berkley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des W R Berkley-Papiers auf 77.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’267.58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62.68 Prozent.
Zuletzt verbuchte W R Berkley einen Börsenwert von 29.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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