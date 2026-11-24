Am 24.11.2023 wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47.89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 208.826 W R Berkley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des W R Berkley-Papiers auf 77.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’267.58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62.68 Prozent.

Zuletzt verbuchte W R Berkley einen Börsenwert von 29.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch