W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in W R Berkley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden W R Berkley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.99 USD. Bei einem W R Berkley-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.032 W R Berkley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 69.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.60 Prozent gesteigert.
Am Markt war W R Berkley jüngst 25.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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