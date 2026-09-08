S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden W R Berkley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.99 USD. Bei einem W R Berkley-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.032 W R Berkley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 69.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.60 Prozent gesteigert.

Am Markt war W R Berkley jüngst 25.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch