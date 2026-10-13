W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in W R Berkley gewesen.
Am 13.10.2016 wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17.18 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die W R Berkley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 582.097 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 42’434.89 USD, da sich der Wert eines W R Berkley-Papiers am 12.10.2026 auf 72.90 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 324.35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte W R Berkley einen Börsenwert von 26.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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