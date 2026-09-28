S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Vulcan Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 299.29 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Vulcan Materials-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.341 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (245.00 USD), wäre das Investment nun 818.60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.14 Prozent abgenommen.

Vulcan Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch