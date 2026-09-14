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Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097

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Rentables Vulcan Materials-Investment? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Vulcan Materials eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vulcan Materials
203.17 CHF -1.29%
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Das Vulcan Materials-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175.73 USD wert. Bei einem Vulcan Materials-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56.905 Vulcan Materials-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 252.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’382.29 USD wert. Mit einer Performance von +43.82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Vulcan Materials belief sich zuletzt auf 32.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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