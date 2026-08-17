Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 185.20 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.400 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers auf 282.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’522.68 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.27 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 36.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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