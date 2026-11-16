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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2016 wurden Vulcan Materials-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vulcan Materials-Anteile bei 130.29 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 76.752 Vulcan Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 278.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21’385.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113.85 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 35.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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