S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Vulcan Materials-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 205.78 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4.860 Vulcan Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 282.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’373.89 USD wert. Mit einer Performance von +37.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vulcan Materials einen Börsenwert von 36.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch