S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 206.82 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.484 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 135.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281.25 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 35.99 Prozent.

Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 36.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch